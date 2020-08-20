Karakolda bir saate 1000 lira

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre M.N.G adlı vatandaş, 10 Şubat 2015’te otomobiliyle Diyarbakır’a doğru seyir halindeyken jandarma ekiplerince aracı durduruldu. Sistemde bakaya göründüğü ve tutanak imzalaması gerektiği belirtilerek karakola davet edildi. Yaklaşık bir saatte tanzim edilen tutanağı karakolda imzaladıktan sonra serbest bırakıldı.

500 LİRALIK ZAMAN KAYBI DAVASI

M.N.G, bakaya kaydının sistemden düşülmemiş olması nedeniyle aranan kişi konumunun sürdüğünü, hakkında tekrar tutanak düzenlenmesi neticesinde bir saatlik kaybının olduğunu, özgürlüğünün kısıtlandığını, olayın idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığını belirterek faiziyle 500 TL manevi tazminat ödenmesi için Van 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. İdare, olayın sistemdeki geçiş sürecinden kaynaklandığını belirterek davayı reddetti. Vatandaş 24 Nisan 2017’de AYM’ye başvurdu.

AYM, 2 Haziran’da ihlal ve 1000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararında vatandaşın tutanağı jandarmaya ibraz etmesine rağmen sistemden kayıt düşülmediği için karakolda beklemek zorunda bırakıldığı vurgulandı.

HERKESE ÖRNEK OLABİLİR

AYM kararında “Yoklama kaçağı kaydının sistemden düşülmemesinde başvurucunun bir kusuru bulunmamaktadır. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir” denildi. Örnek karar vatandaşlara zaman kaybı ve hürriyetinden alıkoyulma tazminatı isteme yolunu açıyor.