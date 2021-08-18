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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

'Karagümrük Çetesi'nin lideri Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin gözaltına alındı

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'Karagümrük Çetesi'nin lideri Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin gözaltına alındı

"Karagümrük Çetesi" olarak bilinen ve suç örgütü lideri Nuri Ergin'in firari ağabeyi Nejat Ergin yakalanarak gözaltına alındı. Nejat Ergin'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 11 Haziran Cuma günü "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda kapsamında şüpheli 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında Nuri Ergin'in ağabeyi ve firari olarak aranan Nejat Ergin isimli şüpheli dün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Nejat Ergin'in emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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