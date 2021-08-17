Eyüsultan'da Nuri Ergin'in yeğeni silahlı saldırıda yaralandı

Olay, Eyüpsultan Pazariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütü lideri Nuri Ergin'in yeğeni olduğu öğrenilen Nejat Ergin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ergin, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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