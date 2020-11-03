Karagül de raporluymuş

İzmir’deki depremin ardından çöken apartmanlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Hürriyet Rızabey ve Doğanlar apartmanlarından sonra Karagül Apartmanı hakkında hazırlanan rapora da ulaştı. 21 Eylül 2010 tarihli rapor, binanın depreme karşı riskli durumda olduğunu ortaya koyuyor. Karagül Apartmanı sakinlerinin tamamının binayı tahliyesinin ardından beş dakika içerisinde tamamen çökmüştü.

Raporda binanın 8 katlı olduğu taşıyıcı sisteminin ‘perde çerçeve sistemi’ olduğu belirtiliyor.

ÇÖKÜŞÜN NEDENİ

Raporda şu ifadeler yer alıyor: “Her iki blokta yapıların çok katlı olması, ağır çıkmaların varlığı, zemin kat yüksekliklerinin fazla olması, temel tipinin uygulandığı dönemdeki deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, zemin yapısının bu bölgede zayıf kabul edilmesi gibi nedenlerle binanın depremde hasar görebilme riski artmaktadır. Zemin yapısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle zemin üzerindeki 1. katlardaki pencere kenarındaki çatlaklar göze çarpıyor. Bu çatlakların zemin etüdü de yapılarak ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. 1. katta köşe daire salonunda balkon kısmında giriş katın altındaki duvarda diyagonal çatlaklar oluşmuş, bir kısım çatlak kirişe doğru uzanmıştır.”

YÜZDE 5’İ SAĞLAM

Bayraklı Belediyesi’nin 2009 yılında kurduğu Deprem Etüt Merkezi yaklaşık 20 bin binanın deprem risk analizini yapmış. Bu analizlere göre incelenen binaların yüzde 57’si depreme karşı ‘yüksek risk’ taşıyor. Binaların sadece yüzde 5’i ‘sağlam’ raporu alabilmiş.