Karaelmas Ekspresi yola çıktı

Haberin Devamı

İlk seferi 12 Nisan’da başlayacak olan Turistik Karaelmas Ekspresi, önceki gün ilk tanıtım yolculuğu ‘Batı Karadeniz Turistik Tren Turu’nu gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın da katıldığı sefer, iki günlük bir gezi programını içeriyor. Ekspresin cuma Ankara’dan yola çıkması ve pazar günü Zonguldak’tan dönüşü planlanıyor. Tren 200 kişi kapasiteyle hizmet verecek; ancak talebin yoğun olması durumunda bu sayının revize edilebileceği vurgulanıyor. Seyahat acentaları ise tur için özel paket programları oluşturacak. Ulaştırma Bakanlığı tur için bilet fiyatlarını önümüzdeki günlerde belirleyecek. Karaelmas Ekspresi, Ankara ve civarı şehirlerden 10 milyon turisti taşımayı hedefliyor.





Haberin Devamı

TANITIM SEFERİ

Gazetecilerin, sosyal medya fenomenlerinin, STK’ların, seyahat acentaları temsilcilerinin ve bakanlık personellerinin katıldığı tanıtım turu kapsamında ilk olarak sabah saat 07.00’de Ankara Garı’ndan yola koyulduk. Tren, Çankırı, Karabük ve Zonguldak rotasını izliyor. İlk durağımız Ankara’nın, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de adı geçen ilçesi Kalecik oldu. Saat 08.30’da ilçeye varan tren, burada bir kahvaltı molası verdi.

ROTASINDA 3 ŞEHİR VAR

HİTİT DÖNEMİ TUZ MAĞARALARI: 1.5 saatlik Kalecik molasının ardından Çankırı’ya hareket ettik. Çankırı, Hititler döneminden beri işletildiği tahmin edilen tuz yatakları ve mağaralarıyla da dikkat çekiyor.

SAFRANBOLU‘NUN TARİHİ EVLERİ: Çankırı’dan sonra Çerkeş ilçesine ulaştık. M.Ö. 41-32 tarihlerinde Roma generallerinden Antonios tarafından kurulan ilçe, Hitit, Bizans ve Roma dönemlerinden izler taşıyor. Tarihi konakta öğle yemeğinin ardından rotamız Karabük. Saat 18.45’te şehrin tarihi ve turistik ilçesi olan Safranbolu’ya varıyoruz. Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihi Safranbolu evlerini görüp bölgeye özgü yiyecekleri tadıyoruz. 20.45’te Safranbolu’dan ayrılan Karaelmas gece yarısı Zonguldak’a ulaşıyor.





Haberin Devamı

MADENCİLİK DENEYİMİ: Zonguldak’ta bir gece konaklamanın ardından başkente doğru dönüşe geçiyoruz. Ama hareket etmeden önce sabah saat 08.00’de Zonguldak Maden Müzesi’ni ziyaret ediyoruz.

ORMAN DENİZİ YENİCE: Saat 10.00’da ise Zonguldak’tan hareket. İki saat sonra Karabük’ün ‘orman denizi’ Yenice ilçesindeyiz.

ROMA KENTİ HADRİANAPOLİS: İki saat sonra varılan Eskipazar, Hadrianapolis Antik Kenti ile tarih severleri cezbediyor. Bir saatlik molanın ardından Karaelmas hareket gediyor ve gece yarısı Ankara Garı’na ulaşıyoruz.