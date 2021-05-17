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Selay SAYKAL/TRABZON (DHA)
Haber Giriş: 17.05.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Karadeniz'e çay ve fındık göçü! Kısıtlamalar kalktı, trafik durma noktasına geldi

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dönemi sona erdi, bugün itibarıyla kademeli normalleşme dönemi başladı. Trabzon'da da yeni dönemle birlikte araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla bölgeye göç başladı, trafik durma noktasına geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah itibariyle sona erdi. Kapanmanın sonra ermesiyle Doğu Karadeniz’deki kent merkezlerinde bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Tam kapanma sonrası evlerinde bunalıp pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenler, yeşil doğasında tatil yapmak için Karadeniz’e yöneldi. Tatilcilerin yanı sıra çay ve fındık hasat ve hazırlığı için yola çıkanlar Karadeniz Sahil yolunda yoğunluğa neden oldu, yer yer trafik kilitlendi.

Karadenize çay ve fındık göçü Kısıtlamalar kalktı, trafik durma noktasına geldi
CNN Türk canlı yayına Trabzon'dan bağlanan DHA muhabiri Aleyna Keskin, kentteki son durumu anlattı. 

Keskin, şunları söyledi:

''Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından bir çok şehirde olduğu gibi Trabzon'da da kalabalık görüntüler dikkat çekti. Kademeli normalleşmenin başlamasıyla trafikte yoğunluk sabah 05:00 sıralarında başladı. Bir çok kişi Karadeniz'e akın etmişti, şimdi onların dönüş yolculuğu da var. Trabzon'da zaman zaman trafikte kilitlenmeler oluyor. Bazı mevkilerde trafik durma noktasına geldi. Trabzon'da bazı ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiği çay tarımı için diğer illerden bölgeye gelenlerin de oluşturduğunu söylemek mümkün. Yol kenarlarındaki yeşil alanlarda da kalabalık dikkat çekiyor. Şehir merkezinde iğne atsanız yere düşmez konumda...''

Karadenize çay ve fındık göçü Kısıtlamalar kalktı, trafik durma noktasına geldi

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