Tekirdağ'da, İstanbul'a dönüş trafiği
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul'da yönüne kara yolunda yoğunluk oluşmaya başladı.
Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle İstanbul'a gidiş yollarında yoğunluk yaşanıyor. Kapanma sürecini Edirne'nin Saros Körfezi kıyıları ile Çanakkale'nin tatil bölgelerinde geçirenler, Tekirdağ üzerinden karayolu ile yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı. Dönüş nedeniyle özellikle Tekirdağ kesiminde İstanbul yönüne kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşmaya başladı.
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