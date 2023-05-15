Karadeniz’de dengeler değişmedi

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Karadeniz Bölgesi’nde 66 milletvekili kontenjanı bulunuyor. 2018 seçimlerinde bu bölgeye AK Parti damgasını vurmuştu. AK Parti 43, CHP 17, MHP 4, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkarmıştı. Bu seçimlerde de bölgede dengelerin değişmediği görüldü. Kesinleşmeyen ve saat 22.00 itibarıyla açıklanan sonuçlara göre, AK Parti 38, CHP 19, MHP 7 ve İYİ Parti de 2 milletvekilini Meclis’e göndermeyi başardı. Bolu’da AK Parti, MHP, CHP birer oy, Düzce’de AK Parti iki, CHP bir, Karabük’te AK Parti iki, CHP bir, Zonguldak’ta AK Parti üç, CHP iki, Bartın’da AK Parti bir, CHP bir, Kastamonu’da AK Parti iki, CHP bir, Sinop’da AK Parti bir CHP bir, Çorum’da AK Parti iki, CHP ve MHP birer, Samsun’da AK Parti beş, CHP iki, MHP ve İYİ Parti birer, Amasya’da AK Parti iki, CHP bir, Tokat’ta AK Parti üç, CHP ve MHP birer, Ordu’da AK Parti üç, CHP iki, MHP bir, Giresun’da AK Parti iki, CHP ve MHP birer, Trabzon’da AK Parti dört, CHP ve İYİ Parti birer, Gümüşhane’de AK Parti ve MHP birer, Bayburt’ta AK Parti bir Rize’de AK Parti iki, CHP bir ve Artvin’de de AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardığı görülüyor.

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SAMSUN’DA TABLO AYNI

24 Haziran 2018 seçimlerinde Samsun’da yüzde 51.99 oy oranı ile ipi göğüsleyen AK Parti bu kez de yüzde 44.62 oy oranı ile yine birinci parti olmayı başardı. AK Parti bu şehirde 2018’de beş, CHP iki, MHP ve İYİ Parti de birer milletvekili çıkarmıştı. Bu seçimde de tablo değişmedi. AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti birer milletvekilini Meclis’e gönderdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Samsunlu seçmenin yüzde 63.35’inin, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 30.23’ünün oyunu kazandı.

AK Parti, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 55.98 oy oranı ve 4 milletvekili ile hâkimiyetini kurduğu Trabzon’da yine birinci parti oldu. AK Parti’yi yüzde 15.13 ile CHP, yüzde 11.17 ile de İYİ Parti takip etmişti. Bu iki parti de birer milletvekili çıkarmıştı. Şehirdeki 13.53 oy oranı ile üçüncü parti olan MHP ise milletvekili çıkaramamıştı. Bu seçimlerde ise AK Parti yüzde 48.36, CHP yüzde 17.52, İYİ Parti yüzde 12.30, MHP ise yüzde 10.99 oy oranına sahip oldu. Trabzon’da AK Parti dört, CHP ve İYİ Parti birer milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonlulu seçmenin yüzde 65.49’unun, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 28.18’inin oyunu kazandı.

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VEKİLLERİNİ KORUDU

AK Parti 2018 seçimlerinde Ordu’daki seçmenin yüzde 48.77’sinin oyunu alarak üç milletvekilini Meclis’e getirmişti. AK Parti’yi yüzde 22.74 oy oranı iki milletvekili ile CHP, yüzde 16.85 ve bir milletvekili ile MHP izlemişti. İYİ Parti ise yüzde 8.47’lik oy oranı ile milletvekili çıkaramamıştı. Bu seçimde AK Parti yüzde 46.20, CHP yüzde 23.49, MHP yüzde 12.53, İYİ Parti yüzde 9.82 oy oranına sahip oldu. Ordu’da AK Parti üç, CHP iki, MHP bir milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu şehirdeki seçmenin yüzde 62.74’ünün, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da yüzde 31.95’inin oyunu kazandı.

AS KADROLAR ETKİLİ OLDU

AK Parti’nin Karadeniz’deki başarısının altında, bölgenin önemli şehirlerine yerleştirdiği as kadrolarının katkısının olduğu görüldü. AK Parti Samsun’da eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ilk üç sıradan aday göstermişti. Bu üç isim de TBMM’ye gelmeye hak kazandı. Trabzon’da da birinci sıraya eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, ikinci sıraya da Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in ismi yazılmıştı. Bu iki isim de milletvekili seçildi. Ordu’da da eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ipi göğüsledi. CHP de benzer taktiği Ordu’da uyguladı. Partinin etkili isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Ordu’da yarışa katılarak şehirdeki partisinin oy oranını arttırmayı başardı. MHP, 2018 seçimlerinde Ordu’nun sevdiği isimlerden Cemal Enginyurt’u aday göstererek Meclis’e getirmişti. Daha sonra partiden ihraç edilen Enginyurt’un boşluğu, eski Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile doldurulmak istendi. Şanlıtürk TBMM’ye gelmeyi başardı.