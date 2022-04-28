Karadeniz uyarıları

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Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, toplantıda başta Ukrayna Savunma Bakanı olmak üzere birçok bakanla ikili görüşmeler yapan Akar, konuşmasında özellikle Karadeniz’de istikrarın korunmasına dikkat çektiğini belirterek şunları söyledi:

İLGİLİ ÜLKELER MONTRÖ’YE UYUYOR

“Karadeniz’de barışın, sükûnun, istikrarın sağlanması bakımından ilkeli şekilde davranmaya devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra biz Montrö çerçevesinde Boğaz’dan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar da Boğaz’dan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Dolayısıyla bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö’ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım. Böylece de istikrarın sağlanması lazım. Herhangi bir şekilde Karadeniz’in stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Aksi halde bunun çok ciddi birtakım yansımaları olabilir. Orada maksadı ne olursa olsun yapılacak bir hareket, alınacak bir tedbir yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yanlış algı da süratli bir tırmanmaya ve gerilimin artmasına neden olabilir. Buna meydan vermemek gerektiğini tüm taraflara anlattık.”

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GELEN RAPORLAR KÖTÜ

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemileri ile Kiev’de Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki A-400M uçağının emniyetli şekilde bölgeden çıkarılıp Türkiye’ye intikalleri için temasların devam ettiğini yineleyen Akar, “Gelen raporlar, sahadaki bilgiler kapsamında insani durumun kötüleştiğinin farkındayız. Sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak. Bir an önce ateşkesin sağlanması için arabuluculuk dahil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz” dedi.

MAYINA KARŞI EK RADAR

KARADENİZ’de Türkiye sahillerine ve İstanbul Boğazı açıklarına kadar gelen ‘serseri mayınlar’a da değinen Akar, şunları söyledi: “Mayınla ilgili çeşitli sayılar ortaya atıldı. Bunlara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Şu ana kadar üç mayın emniyetli bir şekilde imha edildi. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve SAS timlerimiz teyakkuz halinde. Şu anda İstanbul Boğazı’nı yakından gözetliyoruz, giriş çıkışı kontrol edip herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ilave tedbir aldık, tespit radarları koyduk. Deniz trafiği ile ilgili bir sıkıntının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim hem tespit hem imha konusunda yeterli unsurlarımız, teçhizatımız var. Ayrıca sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde dostlarımıza, müttefiklerimize de mayınla mücadelede destek verebileceğimizi ilettik.”