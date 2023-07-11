Karadeniz sele teslim

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Pazar gecesi başlayan yağışlar pazartesi günü sağanağa dönüştü, Karadeniz’in Orta ve Batı kesimi ile Marmara’nın doğusunu sel ve heyelanlar vurdu. Dün de aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Ev ve işyerleri, cadde ve sokaklar göle döndü, tarım alanları sular altında kaldı. Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağı Tem Otoyolu’nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Samsun, Ordu, Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce ve Zonguldak’ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle büyük hasar oluştu.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde şiddetli yağmur heyelana neden oldu.

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YOLLAR TEMİZLENİYOR

Ekipler dün sabah yolu açmak için çalışmalara başladı. Yolun temizlenmesinin ardından Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti gece ulaşıma açıldı.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişlerinde de çalışmalar aralıksız sürdürüldü. D-100 karayolunun Paşaköy mevkisinde dere taştı.

Giresun’un Piraziz ilçesinde de selde mahsur kalan 39 kişi kurtarıldı.

Ordu Fatsa’da da kayalık alanda yaprak keserken sel nedeniyle dereye düştüğü tahmin edilen Naciye Yıldız (64) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. (DHA)





ASFALT DALGALANDI

- Zonguldak’ta şiddetli yağışlar sonrası su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Kozlu’da derenin taşmasıyla su altında kalan Ilıksu Mahallesi’nde sel suları çekildi. Mahalle içinde küçük araçların geçişini sağlayan köprünün altında ve etrafında ise ağaç parçalarının yığıldığı görüldü.

Gökçebey-Yenice karayolunun 15’inci kilometresi de sel sebebiyle çöktü. Hafriyatla boşalan alanı doldurma çalışması sürüyor. Asfaltta ise dalgalı bir görüntü oluştu.

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MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

- Düzce’de sel nedeniyle Konuralp Mahallesi, Melen Deresi kenarında bulunan beton santralında, aralarında Konuralp eski belde Belediye Başkanı İbrahim Aykut’un da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Aykut ve santralda çalışan 5 işçi kurtarıldı.

Beyköy Beldesinde de Uğur Suyu Deresi kenarında bulunan tek katlı bir ev yıkılarak sel sularına kapıldı. İçinde kimsenin olmadığı ev, bir anda yerle bir olup sularla sürüklendi.

MAHALLEYİ SU BASTI

- Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi’nin içinden geçen dere, taşarak mahalle merkezini sular altında bıraktı. Mahalledeki işyerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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100’DEN FAZLA BİNA ETKİLENDİ

- Kastamonu Cide’de gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sahil şeridinde yer alan Memiş Mahallesi ile Irmak, Kumluca ve Gebeş köylerinde su baskınları meydana geldi. İlçe merkezinde 100’den fazla binayı su bastı.