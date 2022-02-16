'Karadeniz Havzası’nı Tehdit Eden Kirlilik' sergisi Edirne'de açılıyor...

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Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 birinci teklif çağrısı ile yürütülmekte olan BioLearn projesi kapsamında Enez’in lagün gölleri, denizi, kıyı alanları, Gala Gölü Milli Parkı, Türkiye ve Yunanistan sınırlarında yer alan Meriç/Evros Nehri Deltası, Ukrayna’daki Tuna Biyosfer Rezervi, Bulgaristan’daki Pomorie Sulak Alan Kompleksi, Gürcistan’daki Kolketi Milli Parkı alanları bütünleşik bir bilinçle koruma altına alınıyor.





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"Karadeniz Havzası’nı Tehdit Eden Kirlilik" temalı fotoğraf sergisi BioLearn projesi kapsamında yerel duyarlılığın artırılması amacıyla hazırlandı. 18 fotoğraf sanatçısı önemli sulak alanlar üzerine çalıştı.

Sanatçılar, doğa alanlarını su üstünden, su altından ve havadan fotoğraflayarak hem biyolojik çeşitliliği hem de alanlar üzerindeki kirlilik tehdidini gözler önüne serdi. Sergide ekolojik bilinci artırmak amacıyla çocuklara yönelik düzenlenen resim yarışmasından toplam 30 resim bir animasyon film halinde yer alacak.

Sergi 17-23 Şubat 2022’de Edirne Erasta AVM, 25 Şubat – 2 Mart 2022 tarihinde Keşan ilçe merkezinde, 3-5 Mart tarihinde İpsala ilçe merkezinde, 6-20 Mart tarihinde Enez ilçe merkezinde görülebilecek.

