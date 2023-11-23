Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler gemisinin son yardım çağrısı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle 19 Kasım’da limanda sürüklenmemesi için açığa çıkartıldıktan sonra mendireğe çarpan ‘Kafkametler’ adlı Türk gemisi batmıştı. Zonguldak’ın Ereğli açıklarında batan Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısını, başka bir geminin personelinin telefonla kayda aldığı ortaya çıktı.

"EREĞLİ PİLOT, BENİM İŞİM BİTTİ"

Kafkametler’in telsiz çağrısında “Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına” dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

Haberin Devamı

Kafkametler’in yardım çağrısının ardından bir başka gemiden yapılan telsiz konuşmasında, “Mendirek dışında askeri taraftalar, köprü üstünü terk etmiş durumdalar. Şu an yardım edilemiyor. Römorkörler kendilerini korumaya çalışıyorlar. O yüzden de römorkörler çıkamıyorlar” ifadeleri yer aldı.

İlgili Haber Kayıp denizcinin son mesajı ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin Haberi görüntüle

BİR DENİZCİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'daki fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, kayıp 11 denizciden birinin cansız bedenine dalgıçlarca ulaşıldı. Cenazenin çıkarılma çalışmaları devam ediyor. 20 Kasım'da da gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cansız bedeni bulunan denizcinin usta gemici İsmail Kaptan (72) olduğu belirlendi. Çalışmalar havadan ve denizden sürerken, dalgıçların geminin bulunan bölümüne yoğunlaştığı öğrenildi.