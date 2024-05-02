×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karabük'te tepki çeken görüntü… Gelin ve damat silahla ateş açtı

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Düğün#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 17:47

Karabük’te bir düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken sosyal medyada tepki çekti.

Haberin Devamı

Karabük’te bir düğünde gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı. Gelin ve damadın hem kendi hayatlarını hem de çevredekilerin hayatlarını hiçe sayarak ateş etme anları cep telefonuyla kaydedildi. Gelin ve damadın ateş etme anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ayrıca merkeze bağlı Cumayanı köyündeki düğünde de damat evin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Çevredekilerin hayatlarının hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada tepki gördü.
(ET-BA-Y)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karabük#Düğün#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!