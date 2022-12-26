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Karabük'te sahte para operasyonu: 2 gözaltı

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#Karabük#Sahte Para#Operasyon
Karabükte sahte para operasyonu: 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 00:57

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde piyasaya sahte para süreceği tespit edilen iki kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerinin H.K. ve T.D. olduğu tespit edildi. Savcılık talimatı ile harekete geçen ekipler iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 165 adet sahte 100 liralık banknot, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet fişek, 3 adet uyuşturucu aparatı ve yaklaşık 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Karabük#Sahte Para#Operasyon

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