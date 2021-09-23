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Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

#Karabük#Eflani#Trafik Kazası

Karabük'ün Eflani ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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Yasin ALDEMİR/ EFLANİ (Karabük), (DHA)- Kaza, gece saatlerinde Eflani- Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Yaşar Sancaktar'ın (65) kullandığı 37 ABL 556 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Raşit Koçoğlu (65) yönetimindeki 37 JA 207 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada Yaşar Sancaktar hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Yusuf Sancaktar (16) ve Emre Sancaktar (16) ile kamyonet sürücüsü Raşit Koçoğlu, Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem Güngör (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı.

Karabükte otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Sağlık durumu ağır olan Yusuf Sancaktar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabükte otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

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#Karabük#Eflani#Trafik Kazası