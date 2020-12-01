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AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 21:05 | Son Güncelleme:

Karabük'te mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı

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Karabük'te mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mutfakta çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi Can Kent Sitesi'ndeki bir evde, ocakta yemek unutulması nedeniyle yangın çıktı. Evde bulunan Hatice Ayvazpınarı ile kızı Hülya Bakan, yangını söndürmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen ve yanıklara maruz kalan Ayvazpınarı ve kızı, komşularından ve itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Ayvazpınarı ve kızı ise sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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