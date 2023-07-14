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Karabük'te korkunç olay! Poşette bebek cesedi bulundu: Anne gözaltında

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#Karabük#Bebek#Üst Geçit
Karabükte korkunç olay Poşette bebek cesedi bulundu: Anne gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 12:13

Karabük'te üst geçidin merdivenlerinin altında poşette bebek cesedi bulundu. Bebeğini, olay yerinde doğurduktan sonra poşete sarıp, bırakıp gittiği belirlenen S.K. (28), gözaltına alındı.

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Dün akşam, Hürriyet Caddesi'ndeki üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu tespit etti.

Ekipler, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yaptı. İncelemelerin ardından bebeği bıraktığı tespit edilen S.K., gece, gözaltına alındı. S.K.'nin bebeğini üst geçidin merdivenlerinin altında tek başına doğurduğu ve sonra poşete sarıp olay yerine bırakıp gittiği öğrenildi.

S.K.'nin polis merkezindeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Karabük#Bebek#Üst Geçit

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