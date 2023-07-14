Edirne'de 7 aylık bebeğin kahreden ölümü

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Olay, saat 11.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak’taki 2 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2’nci katında yaşayan anne Seçil B., 7 aylık oğlu Kadir Yağız B.’yi oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti. Bu sırada Kadir Y., ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Y.’nin kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi. Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Y., ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Yağız B.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Anne Seçil B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.(DHA)