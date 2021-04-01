‘Karabağ'a gideceğim’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan video konferansla katıldığı Türk Konseyi Gayri Resmi Türkistan Zirvesi’nde, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa şehrini bayramdan sonra ziyaret edeceğini açıkladı. Türkiye ile birlikte Türk Konseyi’ne üye olan ülke liderleri Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci üyeler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Türk Konseyi Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in katıldığı toplantıda konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

KARDEŞLİK HUKUKUNA UYGUN ŞEKİLDE

“Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da arttırıyor. Bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ilgilendiren meselelerde de kardeşlik hukukuna uygun şekilde dayanışma içindeyiz.

İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ’daki zaferleri için bir kez daha şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı bir mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuş, Dağlık Karabağ anavatanla tekrar kucaklaşmıştır. Tabii kolay değil. Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden, 63’ü yıkılmış, bunun yanında kiliseler de tarumar edilmiştir. Bütün bunlarla birlikte 1918 yılında Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradığı katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Daha kısa zaman önce yıldönümü tekrar andık. Katledilen on binlerce kardeşimizi ben rahmetle yad ediyorum.

KIBRIS TÜRKLERİ AYRILMAZ PARÇAMIZ

Bir diğer konu da Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma sergilememiz, kardeşliğimizin gereğidir. Yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türklerine gereken yardımı esirgemeyeceğinize inancım tamdır. Kıbrıs Türk halkının Türk Konseyi’nin eğitim, kültür, bilim ve spor gibi faaliyetlerine katılımı, tecridin etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olacaktır. Güç birliği yaparak, Kıbrıs Türklerini de hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

MÜZAKERELERİ HIZLANDIRALIM

Türk dünyası içinde kombine, ulaştırma ve taşımacılık imkânlarını geliştirmemiz büyük önem arz ediyor. Hazar geçişle, doğu-batı-orta koridor üzerinden Avrupa’ya engelsiz bağlantıyı temin etmemiz ülkelerimizin stratejik değerini ve refahını da arttıracaktır. Konsey bünyesinde bu alanda yürütülen çalışmalara ivme kazandırmalıyız. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını sonuçlandırmak için müzakereleri hızlandırmakta fayda görüyorum.”

TÜRK KONSEYİ BAYRAĞI AB’DE DALGALANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli dostum Başbakan Orban’ın cömert ev sahipliğinde Budapeşte’de açılan Avrupa temsilcilik ofisi, Türk konseyinin bayrağının Avrupa’da dalgalanmasını sağlayarak görünürlüğünü arttırdı. Başka ülkelerde konseyimizle işbirliği yapmak ve konseyimize gözlemci olmak isteğini dile getiriyor. Üçüncü ülkelerle işbirliği formatlarına dair kategorileri ve kriterleri belirlemek için yapılan çalışmanın bir an evvel tamamlanması gerekiyor” dedi.

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