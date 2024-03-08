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Kara yolunda feci kaza! TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kocaeli#Gebze
Kara yolunda feci kaza TIRa arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 12:38

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, emniyet şeridinde duran demir yüklü TIR’a arkadan çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü Samet K. (31) hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Dilovası ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Samet K. yönetimindeki 31 FMH 597 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Şaban A. yönetimindeki 41 YH 249 plakalı demir yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Kara yolunda feci kaza TIRa arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Samet K., çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler; acil sağlık, polis ve itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kara yolunda feci kaza TIRa arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yangın sırasında otomobilde sıkışan Samet K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kara yolunda feci kaza TIRa arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Samet K.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kara yolunda feci kaza TIRa arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Kocaeli#Gebze

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