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Kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı... Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü

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#Dilan Polat#Kara Para#Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı... Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 10:54

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat tekrar cezaevine götürüldü.

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Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı. Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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#Dilan Polat#Kara Para#Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

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