Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sporu siyasetinize malzeme etmeyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, Riyad’daki Süper Kupa maçında yaşananlara değindiği konuşmasında özetle şunları söyledi: “Necip Fazıl, Türkiye’nin en sancılı döneminde yaşadı. İki cihan harbi dahil nice savaş, işgal, darbe, ekonomik ve siyasi darboğazlar gördü. Osmanlı’nın yıkılışından Cumhuriyetin kuruluşuna, Türk siyasetinin tüm dönüm noktalarına şahitlik etti. Üstadın mücadelesi Türk milletini ruh köküyle yeniden buluşturmaktı. Üstadın ruh kökü dediği şey ise bizi biz yapan, vatanı vatan yapan kadim hasretlerin bütünüydü. Yeni yetişen gençlerimizin, üstatlarından devraldıkları emaneti hakkıyla taşıyıp daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum.

Haberin Devamı

BAŞARILARLA GÜNDEME GELMELİ

Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü burada altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.

ŞOV VE PROVOKASYON MALZEMESİ

Türkiye’nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını bizim nasıl koruduğumuzu, muhalefet bilmese de tüm insanlık gayet iyi biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar, samimiyseler gitsinler önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak, şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiseden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim, spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışmayı, işbirliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.”

Haberin Devamı

ÜSTADIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

- “Üstadın ölümünün 37. yılında en büyük hayali olan Ayasofya’yı açma şerefine eriştik. Ayasofya’yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür. 80 yılın ardından esaretin zincirini kırdık ve Fatih’in emaneti Ayasofya’yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Ayasofya Camii Kebir, aslına rücu etti. Üstadın hayalini kurduğu şekilde, tıpkı bir kitap gibi bu yüce mabedi açmayı başardık. 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbulumuzu, Türkiyemizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli.”

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haberin Devamı

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle sahiplerine verildi. Edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından dağıtılan Necip Fazıl Ödülleri’nin bu yıl 10’uncusu dağıtıldı. Ödül töreninin 10. yılına özel bu yıl 10 isim ödül aldı.

Yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle şair Ali Günvar, Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne değer bulundu. Yazar Selahattin Yusuf, toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması nedeniyle “Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü”nün sahibi oldu. Yazar Ahmet Ayhan Çitil “Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü”ne, yazar Sema Bayar ve Rıdvan Tulum “Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü”ne, Figen Yaman Coşar ise “Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü”ne layık görüldü.

Haberin Devamı

“Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü” yönetmen Nacer Khemir’e, “Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü” yönetmen Selahattin Sancaklı’ya, “Necip Fazıl Müzik Ödülü” piyanist Büşra Kayıkçı’ya, “Necip Fazıl Saygı Ödülü” ise Hüsrev Hatemi’ye takdim edildi. “Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde 1 ve 2 No’lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne Dönüşümü” projeleriyle H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi “Necip Fazıl Mimarlık Ödülü”nü almaya hak kazandı.