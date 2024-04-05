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Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait helikopter Burdur Gölü kıyısına zorunlu iniş yaptı

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#Isparta#Helikopter#Zorunlu İniş
Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait helikopter Burdur Gölü kıyısına zorunlu iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 05:13

Isparta’da askeri helikopter havalandıktan bir süre sonra yağ kaçağı nedeniyle Burdur Gölü kıyısına zorunlu iniş yaptı.

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5 mürettebatın yara almadığı olayla ilgili çevresinde güvenlik önlemi alınan helikopterin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Isparta’da bulunan Kara Havacılık Okul Komutanlığından havalanan UH-1 tipi helikopter, bir süre sonra yağ kaçağı olduğu saptandı. İçerisinde 5 mürettebatın bulunduğu askeri helikopter dün saat 22.10 sıralarında Keçiborlu ilçesi Ardıçlı Köyü sınırları içerisinde Burdur Gölü kıyısına zorunlu iniş yaptı. İniş sırasında personelden yaralanan olmazken, helikopterde de herhangi bir hasar meydana gelmediği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye askeri personel sevk edildi. Helikopter mürettebatı bölgeden tahliye edilirken, helikopterin çevresinde de güvenlik kordonu oluşturuldu. Helikopterin bölgeden götürülmesi için çalışma başlatıldı. 

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#Isparta#Helikopter#Zorunlu İniş

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