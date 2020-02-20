MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular
GeriGündem Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sokakta kızağa bindi. Ancak evlerinin önündeki yokuştan, kızaklarla kayan aile üyeleri, tek katlı bir evin çatısından düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle