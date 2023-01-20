Kar yağmıyor, havalar soğumuyor! Sıcak-kuru tuhaf bir kış

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Bu yıl beklenen kara kış henüz Türkiye’ye uğramadı. Havalar yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kayak merkezleri kar yağışına hasret, batı ve kuzey kesimlerde esen lodos da hava sıcaklığını önemli ölçüde hissedilir hale getirdi.

YAĞIŞLAR YÜZDE 57 AZALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2022 aralık ayında 2021’in aynı ayına göre yağışlar yüzde 57 oranında azaldı. 2022’nin aralık ayında yurt genelinde 36.3 milimetre, 2021’de ise 84.2 milimetre yağış gerçekleşti. Uzun yıllar aralık ayı ortalama sıcaklığı 4.8 derece olurken, 2022 aralık ayı sıcaklığı da 8 derece olarak ölçüldü.

SICAĞIN NEDENİ ‘LA NINA’

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, havaların bu durumunu şöyle yorumladı: “Dünyadaki hava sistemlerine etki eden önemli olaylardan ikisi La Nina ve El Nino. İspanyolca La Nina kız çocuk, El Nino ise yaramaz çocuk anlamına gelir. Doğu Pasifik Okyanusu’ndaki yüzey su sıcaklığının azalmasına La Nina, yükselmesine ise El Nino deniyor. Bu sene dünya La Nina’nın etkisinde kaldı. 3 senedir etkisinde zaten. Dolayısıyla bize Atlantik Okyanusu üzerinden gelen sistemler yani Azor Adaları üzerindeki yüksek basınç merkezi, Amerika’dan, Atlantik üzerinden gelen sistemleri yukarı doğru itti. Yukarı doğru itince Orta Avrupa ve Balkanlar’dan gelen soğuk hava ve alçak basınçları Türkiye’ye sokmadı. Hep yüksek basınç oldu.

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SOĞUK VE KAR ŞUBATTA

Şubat ayından itibaren bunun etkisi azalacak. Ocak sonu, şubat başı itibarıyla soğuklar gelmeye başlayacak. Anadolu’ya kar yağışı 26 Ocak’tan sonra gelir. Marmara içinse ay sonunu beklemek gerekiyor. Normalde bu dönem La Nina’nın etkisinin kaybolması gerekiyordu. Ancak hâlâ yüzde 75 etkili. Şubat ayında yüzde 30’a inecek etkisi.”





Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Büyük dalgalara aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler, kış ortasında denize girmenin tadını çıkarttı.

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BAHAR GELDİ SANDI







Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, göçmen kuşların da dengesini bozdu. Her bahar Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Karamık Gölü’ne gelen Alaca Balıkçıl, bu sene seyahatine erken çıktı. Dün bir Alaca Balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince böyle görüntülendi.

SICAKLIK SON BİN YILIN ZİRVESİNDE

GRÖNLAND BİLE ISINDI







İklim krizi ve tetiklediği küresel ısınma dünyanın dört bir bölgesinde kendini hissettirmeye devam ediyor. Yapılan yeni bir araştırma, Grönland’ın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının son bin yıldaki en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Arktik ve Atlantik okyanusları arasında yer alan Grönland‘ın kuzey kesiminde sıcaklıkların 20. yüzyıla göre 1.5 santigrat derece arttığı, termometrelerin son bin yıldaki en yüksek ısıyı ölçtüğü açıklandı. Nature dergisinde yayınlanan çalışmada yer alan Danimarka Meteoroloji Enstitüsü buz bilimcisi Jason Box, “Kuzey Grönland’ın ısınması konusunda çok endişelenmeliyiz. Çünkü o bölgede geniş gelgit buzulları ve bir buz akıntısı şeklinde bir düzine uyuyan dev var” ifadelerini kullandı.

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UFO GİBİ MERCEK BULUT

Bursa’da lodos sonrası gökyüzünde güzel görüntüler ortaya çıktı. İç içe geçmiş daireler şeklindeki bulut kümesi, UFO’ya benzetildi. Uzmanlar bunun nadir görülen mercek bulut olduğunu söyledi.





Mercek bulut, engebelerden kaynaklanan rüzgâr dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Fön rüzgârlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutların görülebileceği belirtiliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Bursa’da ortaya çıkan bulutu şöyle yorumladı:

YAĞMUR HABERCİSİ

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“Gökyüzündeki bulutların şekilleri önemli anlam ifade ediyor. Bursa’daki bu bulut mercek cinsi bir buluttur. Bu bulutlardan biz hava tahmini de yapıyoruz. Güneşin battığı yerden bulutlar çıktığında o zaman havanın bozacağını biliriz. Bölgede dün (önceki gün) sıcaklık 25 dereceye çıkmıştı, bu yerdeki buharlaşmayı arttırdı. Bu tür bulutun oluşması, yarın bu bölgeye YAĞMUR geliyor demektir. Bursa’ya yağmur gelecek gibi görünüyor.”