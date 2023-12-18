Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: İki TIR yan yattı

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Edinilen bilgiye göre, Erzincan 'dan Erzurum istikametine seyir halindeki tırlar Aşkale Tepebaşı mevkiinden inişe geçtikleri esnada arkadan gelen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek öndeki tıra arkadan çarptı. Öndeki araç makaslayıp yoldan aşağı yan yatarken, arkadaki araç ise yolu tamamıyla trafiğe kapattı.

Olay yerine kar temizleme ve tuzlama işlemi yapan Aşkale Karayolları ekipleri gelerek öncelikle muhtemel bir kaza yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

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Meydana gelen kaza yerine sağlık, İtfaiye, Trafik ve Jandarma ekipleri gelerek bölgede tedbir aldı. Kazada yabancı uyruklu şoförlerin biri hafif yaralanırken, diğerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kaza yerinden kaldırılarak trafik akışını sağladılar.