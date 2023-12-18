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Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: İki TIR yan yattı

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#Kar#Erzurum#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 09:50

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Karlı zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı plakalı iki tır yan yattı.

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Edinilen bilgiye göre, Erzincan 'dan Erzurum istikametine seyir halindeki tırlar Aşkale Tepebaşı mevkiinden inişe geçtikleri esnada arkadan gelen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek öndeki tıra arkadan çarptı. Öndeki araç makaslayıp yoldan aşağı yan yatarken, arkadaki araç ise yolu tamamıyla trafiğe kapattı.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: İki TIR yan yattı

Olay yerine kar temizleme ve tuzlama işlemi yapan Aşkale Karayolları ekipleri gelerek öncelikle muhtemel bir kaza yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: İki TIR yan yattı

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Meydana gelen kaza yerine sağlık, İtfaiye, Trafik ve Jandarma ekipleri gelerek bölgede tedbir aldı. Kazada yabancı uyruklu şoförlerin biri hafif yaralanırken, diğerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: İki TIR yan yattı

Kazaya karışan araçlar karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kaza yerinden kaldırılarak trafik akışını sağladılar.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: İki TIR yan yattı

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#Kar#Erzurum#Kaza

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