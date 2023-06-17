Kar maskeli silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

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Olay, Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli bir şahıs binaya bir şarjör mermi sıkarak olay yerinden uzaklaştı. Kendisini bekleyen araca binen saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganın kaçış yönündeki kameraları inceledi. Yapılan araştırma sonrasında olayın detayları ortaya çıktı. Ev sahiplerinin olaydan yaklaşık 1 saat önce akrabalarının düğününe gittiği ve burada tartıştıkları öğrenildi. Bu tartışmanın ardından eve kurşun yağdırıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Saldırı sonrasında evden de silahla karşılık veren kişinin E.Ç. olduğu belirtildi. Eve ateş eden saldırganın ise C.S. olduğu tespit edildi. İki şüpheli şahıs da olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldıkları öğrenildi.