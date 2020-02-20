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SİVAS (İHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

Kar kütlelerinin düşme anı kamerada

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Kar kütlelerinin düşme anı kamerada

Sivas'ta kar yağışı sonrası iş yerlerinin çatılarında biriken kar kütlelerinin düşme anı kameralara yansıdı, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar oldu.

Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası ev ve iş yerlerinin çatılarında yarım metreyi bulan kar kütleleri oluştu. Hava sıcaklığının ısınmasıyla çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı. Çarşıbaşı Mahallesinde bulunan sebze ve meyve halinde esnaf, çatı uçlarından sarkan kar sarkıtlarını temizlemek istedi. Bir esnafın kar temizliği yaptığı sırada büyük bir kat kültesinin bir anda dökülmesi esnafa korku dolu anlar yaşattı. Bir kişi kür kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar olay yerinde haber çekimi yapan İhlas Haber Ajansı'nın kamerasına yansıdı.

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