Kar, kış, kaza

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İşte onlardan bazıları:

SİVAS: İstanbul-Diyarbakır seferini yapan Can Diyarbakır Turizm’e ait yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi. Kazada 8’i ağır, 34 kişi yaralandı.

BURSA: Metal fabrikasına işçi taşıyan Nuri Çakmak (43) yönetimindeki minibüs, İnegöl’de kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan İmran Gültekin (44), Ayşen Çetin (38) ve Dilek Tümer (55) yaralandı.

ANTALYA: Fethiye’den Korkuteli’ne giden M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait kar küreme aracıyla çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü M.K. (37) ile beraberindeki İ.K. (39) ve A.A. (49) kaza yerinde hayatını kaybetti.

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AĞRI: İstanbul’dan yola çıkan A.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Ağrı girişinde kontrolden çıktı. 21 yolcu taşıyan otobüs savrularak devrildi. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

ADIYAMAN: Ortaokul öğrencilerini taşıyan Süleyman Sert yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı 9 öğrenci ve sürücü Sert, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL: Ümraniye’de karla kaplı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar korku ve paniğe neden oldu.