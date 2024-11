Kar esareti! Meteoroloji'den 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Haberin Devamı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 ile turuncu kodlu uyarı, 13 ile ise sarı kodlu uyarı verdi.

Turuncu kod verilen iller şöyle: Adana, Antalya, Giresun, Mersin, K.Maraş, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bayburt

Sarı kod verilen iller ise şöyle: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Muş, Samsun, Siirt, Van, Şırnak, Osmaniye

Haberin Devamı

ZİRAİ DONA DİKKAT



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün Karadeniz kıyıda yağmur İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar var. Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde. Yurtta sıcaklık ortalamanın altında.

Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Zirai dona dikkat. Sıcaklik haftanin 2. yarisi batıda 2-3 derece artacak. Sabah İstanbul'un Anadolu yakasında hafif yağmur olabilir 9 C. Ankara hafif kar 1 C. İzmir 13. Antalya 14. Bolu kar 2 C. Erzurum yoğun kar yağışlı -2C.