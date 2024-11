Kar esareti can aldı! Meteoroloji'den 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 ile turuncu kodlu uyarı, 13 ile ise sarı kodlu uyarı verdi.

Turuncu kod verilen iller şöyle: Adana, Antalya, Giresun, Mersin, K.Maraş, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bayburt

Sarı kod verilen iller ise şöyle: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Muş, Samsun, Siirt, Van, Şırnak, Osmaniye

ZİRAİ DONA DİKKAT



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün Karadeniz kıyıda yağmur İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar var. Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde. Yurtta sıcaklık ortalamanın altında.

Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Zirai dona dikkat. Sıcaklik haftanin 2. yarisi batıda 2-3 derece artacak. Sabah İstanbul'un Anadolu yakasında hafif yağmur olabilir 9 C. Ankara hafif kar 1 C. İzmir 13. Antalya 14. Bolu kar 2 C. Erzurum yoğun kar yağışlı -2C.

KAR ESARETİ CAN ALDI

Malatya’nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri hayatını kaybetti.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan ve Darende ilçesinde çobanlık yapan 5 kişi, arazide mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler Hekimhan’da 3 Darende’de ise 2 çobanı mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonunda bulundu. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri yaşamını yitirdi.

EKİP ARABASINDA DOĞUM YAPTI

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan D.Ş., yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı.

BAYBURT'TA KAR KÖY YOLLARINI KAPATTI

Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Bayburt-Gümüşhane, Bayburt-Trabzon yolları neredeyse tamamen ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ekipleri seferber oldu, kapanan yolları açmak için geceden beri yoğun mesai içerisinde bulunuyor.

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI; 1133 YERLEŞİM YERİ KAPANDI; OKULLAR TATİL

ERZURUM'da kar yağışı aralıksız sürerken, çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere 1133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kar temizleme çalışması başlatırken; Erzurum Valiliği, Şenkaya hariç bütün ilçelerde okulların tatil edildiği duyurdu.

ULUDAĞ'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Uludağ'da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle virajlı yollar eşsiz manzaralar oluşturdu.

KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Beyaza bürünen şehirde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ölçüldü.