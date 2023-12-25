Kar esareti

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* Kars’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 otomobil ve 1 köy minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1’i bebek 17 kişi yaralandı.
* Doğubayazıt ilçesinden Ağrı’ya seyir halinde olan Ö.E. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
* Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkisinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2918 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ulaşıma kapandı.
* Van’da kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile Van genelinde 96 mahalle ve 176 mezra olmak üzere 272 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.
* Sivas’ta Koyuncu mevkisinde bir TIR’ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
* Bartın’da 8 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Bartın Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca il genelinde 5 köye elektrik verilemediği öğrenildi.
* Muş’ta kar kalınlığı kent merkezinde 10 santimetreye, yüksek kesimlerde yer yer 1,5 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 368 köy ile 207 mezra yolunda ulaşımın sağlanabilmesi için seferber oldu.