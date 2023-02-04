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Kar eğlencesi kötü bitti! Poşetle yolda kayan kadınlara otomobil çarptı

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#Ankara#Kar#Kış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 15:02

Ankara'da kar yağdığı sırada sokağa çıkarak eğlenmek isteyen 2 kadın hastanelik olduç Mahalle arasında karla kaplı yolda poşetle kayan kadınlar, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 15 santime ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Ankaralılar sokaklara çıktı. Vatandaşların kimisi kar topu oynayıp, kardan adam yaptı, kimisi de halay çekti. Birçok kişi de mahalle aralarında yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı. Mahalle arasında sokakta poşet üzerinde kayan 2 kadın, yokuşun sonunda kesişen yolda ilerleyen otomobilin altına girdi.

Kar eğlencesi kötü bitti Poşetle yolda kayan kadınlara otomobil çarptı

Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kar eğlencesi kötü bitti Poşetle yolda kayan kadınlara otomobil çarptı

Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kaldı. Karda patinaj yapan belediye otobüsünü yolcular iterek çıkardı.

Kar eğlencesi kötü bitti Poşetle yolda kayan kadınlara otomobil çarptı

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#Ankara#Kar#Kış

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