Kaplumbağayı maviye boyadılar

Antalya'da henüz kimliği belirlenemeyen bir hayvan düşmanı, kara kaplumbağasının kabuğunu ve dört ayağını yağlı boya ile maviye boyadı. Doğada kamufle olma şansını tamamen kaybeden, yüzlerce metre uzaktan farkedilebilen kaplumbağayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar. Kaplumbağaya yapılan boyalı saldırı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara