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Gündem
ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 09.04.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Kaplumbağayı maviye boyadılar

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Kaplumbağayı maviye boyadılar

Sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin çok sık karşılaştığı şiddetle bu kez talihsiz bir kaplumbağa tanıştı

Antalya'da henüz kimliği belirlenemeyen bir hayvan düşmanı, kara kaplumbağasının kabuğunu ve dört ayağını yağlı boya ile maviye boyadı. Doğada kamufle olma şansını tamamen kaybeden, yüzlerce metre uzaktan farkedilebilen kaplumbağayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar. Kaplumbağaya yapılan boyalı saldırı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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