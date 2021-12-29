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Kapıkule'de ele geçirildi: 22 milyon TL değerinde

#Kapıkule Sınır Kapısı#Operasyon#Uyuşturucu
Kapıkulede ele geçirildi: 22 milyon TL değerinde

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir kaç gün arayla gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 125,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İlk operasyonda ekipler, Kapıkule'de sahaya bırakılan şüpheli paketi açarak içerisindeki maddeyi uyuşturucu analizine gönderdi. Analiz sonucu kokain olduğu belirlenen toplam 5,7 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya ilişkin kamera kayıtları incelendi. İncelemede X-ray taramasına sevk edilen bir araç sürücüsünün paketi sahaya bıraktığı tespit edildi. Bunun üzerine, araç sürücüsü sahada yakalanarak gözaltına alındı. 

Kapıkulede ele geçirildi: 22 milyon TL değerinde


ARAÇ ALTI KAMERA SİSTEMİYLE 78 KİLO ESRAR BULUNDU

İkinci operasyonda, Kapıkule'de pilot olarak uygulamaya konulan araç altı kamera sistemi sayesinde TIR’ın altında şüpheli paketlerin olduğu görüldü. X-ray tarama cihazına sevk edilen daha sonra da narkotik köpeklerle kontrol edilen TIR’ın dorsesinin altına gizlenen 78,3 kilogram esrar ele geçirildi.

TIR'IN ALTINDA PAKETLER TESPİT EDİLDİ

Son operasyona da yine araç altı kamera sistemi sayesinde bir TIR’ın altında şüpheli paketlerin olduğu tespit edildi. Kameralardan yapılan takipte TIR’ın sahadaki başka bir minibüse şüpheli paketleri aktardığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde paketlerin içerisinden 41,6 kilogram esrar çıktı.  

Kapıkulede ele geçirildi: 22 milyon TL değerinde



Operasyonlarda şüpheli görülerek aranan araçlardan birinde 55,2 kilogram denizhıyarı, bir TIR’da da ülkeye girişi yasak olan 1060 adet e-sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca, muhtelif hastalıkların tedavisinde kullanılan 24 bin 879 ilaç, 780 plak, 1427 oto yedek parça, 214 enjektör kontrol vanası ile 40 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya el konulurken, 3 kişi tutuklandı.

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#Kapıkule Sınır Kapısı#Operasyon#Uyuşturucu

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