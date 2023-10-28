Kapıda 1 yıllık ada vizesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlığında, 7 Aralık’ta Selanik’te düzenlenecek Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) öncesi, Atina ve Ankara’daki hazırlıklara hız verildi. Erdoğan ile Miçotakis’in 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki görüşmelerinde, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını kararlaştırmaları çerçevesinde, Selanik’teki YDİK toplantısında ticaret, turizm, doğal afetlere karşı mücadele gibi bir dizi anlaşmanın imzalanması için son rötuşlar yapılıyor. İmzalanması beklenen anlaşmaların en önemlilerinden birisi de yasadışı göçe karşı iki ülkenin işbirliği yapmaları.

TASLAKTA 7 ADA VAR

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bu anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı. Kathimerini gazetesine göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında, 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

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‘AVRUPA’YA MODEL OLACAK’

“Türk vatandaşlarına adalarda uygulanacak bu yeni vize kolaylığı, gelecekte tüm Avrupa’yı da kapsaması için model oluşturacak” diyen Kathimerini, Göç ve İltica Bakanı Keridis’in, geçtiğimiz günlerde, AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile görüşmesinde, anlaşmanın detaylarını konuştuğunu yazdı. Kathimerini aynı anlaşma taslağında, Türk Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin Midilli adasında, Yunan Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin de İzmir’de daimi görev yapacağı ve her iki ülkenin yasadışı göç konusunda, aşırıcı söylemlerden kaçınacağına dair iki maddenin de yer alacağını yazdı