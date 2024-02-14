Kapalıçarşı’da tepki çeken restorasyon

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Kapalıçarşı restorasyonunun büyük bir kısmı sona ererken; çarşının belirli bölümlerinde işlemler devam ediyor. Yaklaşık 4 binden fazla dükkanın bulunduğu 563 yıllık tarihi yapıda; altyapı, tesisat, zemin ve ana duvarlarda yürütülen çalışmaların büyük kısmı tamamlandı. Yakın dönemde tamamının sona ermesi beklenen restorasyonda, ‘Şark Kahvesi’ olarak bilinen bölümde yapılan müdahale ise tartışma konusu oldu.

DUVARLARA ZARAR VERİLMİŞ

Esnafın iddiasına göre bölümdeki yapının duvarları restorasyon ekibi tarafından yaklaşık 1 ay önce delindi, takip eden haftalarda ise delinen noktalarda karşılıklı duvarlar arasına ‘Putrel demir’ ismi verilen kalın destek ekipmanları monte edildi. Kapalıçarşı Restorasyon Programı Bilim Kurul Üyesi Yüksek Mimar İhsan Sarı’dan, yerleştirilen demir destek ekipmanların alandaki statik risk sebebiyle olası depreme karşı mecburen yerleştirildiği bilgisi edinildi. Esnaf ise ekipmanların görsel kirlilik yarattığını ve tarihi yapının duvarlarında tahribat oluştuğunu iddia ederek, duruma tepki gösterdi.

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‘DÜKKÂNIN BAZI YERLERİ DEVRİLMİŞTİ’

Esnaf Zekai Şahin ise, “3-4 hafta kadar önce duvara delikleri deldiler; biz depreme dayanıklılık için diye biliyorduk ama meğer elektrik düzeneklerini de üstünden dizmişler, dükkanın da cephesini kapattı. Mal sahibine çekip yolladım o ilgilenecek büyük ihtimalle. Zaten bizim dükkanın cephesi oldukça küçük, illa ki bir kot farkı da vardı. Fakat böyle bir düzen hiçbir yerde yok. Bakın, dükkanların hep üzerinden geçen ekipmanlar bizim dükkanın burada aşağı inmiş. Bizim burası iki defa delinmiş. 1 ay önce yapıldı bu, elektrik düzenlemesi ise 1-2 hafta içinde yapıldı. Yaparken dükkana da zarar vermişler, dükkanın bazı yerleri devrilmişti” ifadelerini kullandı.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Fatih Belediyesi’nden Kapalıçarşı’daki restorasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çarşının elektrik ihtiyacını karşılamak ve çarşı içinde bulunan kablo kirliliğini ortadan kaldırmak için yangın açısından da daha güvenli olduğu bilenen busbar sistemi imalatı yapılmaktadır. Bu sistem için fabrikada milimlik özel nokta detaylar üretilmiştir. Ancak 42 bin metrekarelik alanı kapsayan Kapalıçarşı’nın sadece birkaç noktasında yerinde de lokal çözümler üretmek zorunda kalınmıştır. İstanbul Valiliği ve Kapalıçarşı Yönetimi işbirliğiyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır” denildi.