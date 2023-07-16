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Kapalıçarşı'da 'pes' dedirten anlar! Çantadan 50 bin Euro'yu böyle çaldılar

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#İstanbul#Kapalıçarşı#Polis
Kapalıçarşıda pes dedirten anlar Çantadan 50 bin Euroyu böyle çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 11:07

İstanbul Fatih'teki Kapalıçarşı'da iki hırsız, takibe aldıkları kuryenin sırt çantasından 50 bin Euro çaldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

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Olay, Beyazıt Kapalıçarşı çıkışında 14 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunda kuryelik yapan kişi, çalıştığı döviz bürosuna gitti. Transfer merkezine götürmek üzere sırt çantasına koyduğu 250 bin Euro nakit para ile döviz bürosundan ayrılan kurye, bu sırada iki kişi tarafından takibe alındı.

Kapalıçarşıda pes dedirten anlar Çantadan 50 bin Euroyu böyle çaldılar

Hırsızlar, kuryenin dalgınlığından faydalanarak sırtındaki çantanın fermuarını açıp içinden 50 bin Euro çaldı. Parayı alan hırsızlar, farklı yönlere kaçarak uzaklaştı.

Kapalıçarşıda pes dedirten anlar Çantadan 50 bin Euroyu böyle çaldılar

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Kurye daha sonra çantasının açık olduğunu fark ederek geldiği yönü kontrol etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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#İstanbul#Kapalıçarşı#Polis

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