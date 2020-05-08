Kapalıçarşı ne zaman açılacak?
Kapalıçarşı ne zaman açılacak sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'un büyük çarşılarından biri olan Kapalıçarşı'da 23 Mart itibari ile ziyaretçilere kapatılmış ve sadece esnafın giriş yapabilmesine imkan sağlanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden açılacağı belirlenen Kapalıçarşı'nın açılış tarihi açıklandı.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da yeniden açılacağını bildirdi.
Kurtulmuş, çarşının içindeki Kalpakçılar Caddesi'nde, salgınla ilgili gerekli önlemlere riayet ederek basın toplantısı düzenledi.
Kovid-19 yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını belirten Kurtulmuş, bu kapsamda alınacak önlemleri anlattı.
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