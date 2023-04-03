Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kapalı çarşı yenilendi

Güncelleme Tarihi:

#Kapalıçarşı#Restorasyon#İhsan Sarı
Kapalı çarşı yenilendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

562 yaşındaki Kapalıçarşı’da restorasyon ve depreme karşı sürdürülen güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Sıvılaşma olan bölgelerdeki zemine alüminyum kazıklar çakıldı.

Haberin Devamı

İstanbul’un turistik merkezlerinden Kapalıçarşı'da İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu koordinasyonuyla devam eden restorasyonda sona gelindi. Yaklaşık 4 binden fazla dükkânın bulunduğu tarihi yapıda altyapı, tesisat, zemin ve ana duvarlarda gerçekleştirilen işlemlerin büyük kısmı tamamlandı. Restorasyon yetkilileri, 27 bin metrekarelik tavan ve belirli duvarlarda 19. yüzyıla ait gravürler baz alınarak yapılan kalem işçiliği süslemelerinin yüzde 95 oranında sona erdiğini belirtti. Yapıda olası İstanbul depremine karşı güçlendirme çalışmaları da gerçekleştirildi. Duvarlardaki çatlaklara dolgu yapıldığı, kemer ve duvarları arasında bulunan destekleyici gergi demirlerin de alüminyum ve çelik malzemelerle yenilendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Kapalı çarşı yenilendi

SIVILAŞMAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Fatih Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar İhsan Sarı yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Buranın elimizdeki bilgiler doğrultusunda olası İstanbul depremini karşılayacağını değerlendiriyoruz. Bazı sütun bulunan noktaların zeminine baktık. Özellikle Cevahir Bedesteni'nin etrafındaki caddelerde bazı tedirginlikler gördük. Zeminde sıvılaşma vardı, yumuşak bir zemin. Dolgu zemin üzerine yapıldığı için biz o zemini biraz daha sertleştirdik.Zemine alüminyum kazıklar çakmak gibi uygulamalar yapıldı. Bazı gergi demirlerinin zaman içinde kesildiğini gördük. Bunlar eğer yapıda statiğe müdahale ve tedirginlik yaratmışsa biz o kesilmiş gergi demirlerine de müdahale ettik. Kapalıçarşı'nın bu restorasyonla, bir yangın veya deprem gibi afetle karşılaşılmazsa 100-150 seneye kadar gidebilecek bir durumu var." 

Kapalı çarşı yenilendi
Kapalı çarşı yenilendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kapalıçarşı#Restorasyon#İhsan Sarı

BAKMADAN GEÇME!

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles
Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya