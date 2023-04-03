Kapalı çarşı yenilendi

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İstanbul’un turistik merkezlerinden Kapalıçarşı'da İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu koordinasyonuyla devam eden restorasyonda sona gelindi. Yaklaşık 4 binden fazla dükkânın bulunduğu tarihi yapıda altyapı, tesisat, zemin ve ana duvarlarda gerçekleştirilen işlemlerin büyük kısmı tamamlandı. Restorasyon yetkilileri, 27 bin metrekarelik tavan ve belirli duvarlarda 19. yüzyıla ait gravürler baz alınarak yapılan kalem işçiliği süslemelerinin yüzde 95 oranında sona erdiğini belirtti. Yapıda olası İstanbul depremine karşı güçlendirme çalışmaları da gerçekleştirildi. Duvarlardaki çatlaklara dolgu yapıldığı, kemer ve duvarları arasında bulunan destekleyici gergi demirlerin de alüminyum ve çelik malzemelerle yenilendiği bildirildi.

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SIVILAŞMAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Fatih Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar İhsan Sarı yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Buranın elimizdeki bilgiler doğrultusunda olası İstanbul depremini karşılayacağını değerlendiriyoruz. Bazı sütun bulunan noktaların zeminine baktık. Özellikle Cevahir Bedesteni'nin etrafındaki caddelerde bazı tedirginlikler gördük. Zeminde sıvılaşma vardı, yumuşak bir zemin. Dolgu zemin üzerine yapıldığı için biz o zemini biraz daha sertleştirdik.Zemine alüminyum kazıklar çakmak gibi uygulamalar yapıldı. Bazı gergi demirlerinin zaman içinde kesildiğini gördük. Bunlar eğer yapıda statiğe müdahale ve tedirginlik yaratmışsa biz o kesilmiş gergi demirlerine de müdahale ettik. Kapalıçarşı'nın bu restorasyonla, bir yangın veya deprem gibi afetle karşılaşılmazsa 100-150 seneye kadar gidebilecek bir durumu var."