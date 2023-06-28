Kapadokya'da 1 saatlik balon turu 100 eurodan başlıyor

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Turizm merkezi Kapadokya’da 27 firmaya ait onlarca sıcak hava balonu bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler, sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonlarına binmek için yerlerini alıyor. Pilotların kontrollerinin ardından havalanan onlarca balon, turistlerle birlikte Göreme beldesi ile Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü arasındaki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseliyor. Kapadokya bölgesinde, 1 saatlik sıcak hava balonu turu ise 100 eurodan başlıyor.

Sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğdu, "Bölgede balon fiyatları 100 eurodan başlıyor. Değişik uçuş tiplerine ve sepetlerdeki uçuşlara göre fiyatlar 200 euroya kadar değişiyor. 20, 24 ve 28 kişilik sepetler 1 saatlik veya 75 dakikalık uçuşlar halinde gerçekleştiriliyor. Son dönemlerde kurdaki dalgalanmalara yansıma olarak, yerli turistlerde bir etkileşim oldu. Fakat alternatifler de sunulduğu için Kapadokya bölgesindeki yerli turistler, balon turlarına oldukça ilgi göstermekte. Bu sene en fazla Uzak Doğu olan Kore’den misafirlerimiz geliyor. Geçen seneye göre Latin Amerika’dan gelen turistlerde bir düşüş yaşamaktayız. Koreli turistler şu anda bölgede grup turizminde en fazla uçan kişi sayısını oluşturmaktadır. Yıl sonuna doğru Çin turizminin de başlamasıyla birlikte Çinli turistlerin de ilgi göstereceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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'HER GÜN 100'ÜN ÜZERİNDE BALON UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRİYOR'

Kapadokya bölgesinde her gün 100’ün üzerindeki sıcak hava balonunun uçuş yaptığını söyleyen Aydoğdu, "Kapadokya bölgesinde uçuşlarımız genellikle Göreme Havzasında olmaktadır. Bu noktada gerçekleştirildiğimiz uçuşlarda misafirlerimiz, Kızılçukur Vadisi, Aşk Vadisi, Göreme, Çavuşin ve Ürgüp taraflarını çok rahat bir şekilde havadan gözlemleyebilmektedir. Kapadokya‘nın dünyadaki diğer uçuşlara göre en büyük farkı, sadece yükseklikte yapılan bir uçuş değil aynı zamanda vadi ve kayaların arasından görsel bir şölen sunmasıdır" diye konuştu.

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Uçuşlardaki güvenlik önlemlerine değinen Aydoğdu, ​"Tüm güvenlik önlemleri, Türk Sivil Havacılığı tarafından alınmaktadır. Buna bağlı olarak tüm pilotlarımız, yer ekiplerimiz ve bölgemizde aktif olarak faaliyette bulunan 27 firmamızda denetimler yapılıyor."

'YABANCILAR BİNİYOR, TÜRKLER İZLİYOR'

Kurban Bayramı tatili için arkadaşları ile birlikte Sivas'tan Göreme’ye gelen Büşra Anamoğlu ise, "5 kişilik arkadaş grubumla sabah balonları izlemeye geldik. Fakat balon fiyatları canımızı sıkıyor. Yapabileceğimiz tek şey, 'izlemek' diyerek sabah uyandık ve geldik. Firma yetkililerinin Türklere karşı özel bir fiyat belirlemelerini bekliyoruz. Kapadokya aslında yabancı turistleri çekmek için konumlanmış gibi. Türk turistlerde buradalar. Firmaların da bu noktada indirim yapmaları gerekir. Kapadokya’nın en önemli simgesi olan balona binmek istedik ama genellikle yabancılar biniyor, Türkler izliyor" ifadelerini kullandı.

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'FİYATLAR ÇOK YÜKSEK'

İstanbul’dan Kapadokya'ya gelen Melis Genç de “Arkadaşlarımızla kısa bir gezi yapıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Balona binemedik. Çok fazla fiyat farkı var. Firmalardan biri 100 euro, biri, 200 euro, biri, 300 euro diyor. Böyle uzaktan izliyoruz ve fotoğraf çekiniyoruz" dedi. (DHA)