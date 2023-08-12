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Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali: Gökyüzünde renkli görüntüler

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#Kapadokya#Festival#Balon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 12:36

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali' düzenledi. Festival kapsamında, bölgeye 12 ülkeden 22 balon getirildi. Üzerinde farklı figürlerin olduğu 22 balon renkli görüntüler oluşturdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali' düzenledi. 13 Ağustos'a kadar sürecek olan festival kapsamında, bölgeye 12 ülkeden 22 balon getirildi. Kalp, rozet, Türk bayrağı, dondurma, roket, çizgi film karakteri ve uçak figürlü sıcak hava balonları, sabahın erken saatlerinde, Göreme beldesinden havalandı. Yerli ve yabancı turistler, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali: Gökyüzünde renkli görüntüler

"BÜTÜN BALONLAR GÖRSEL OLARAK ÇOK GÜZEL"

Etkinliği izlemeye gelen İrem Yıldız, "Nevşehir’de okuyorum. Daha önce de buraya geldim ama Balon festivaline ilk defa katılıyorum. Özel tasarımlı balonlar gerçekten harika. Burada çok farklı balonlar var. Türk bayraklı ve dondurma desenli balon gördüm. Bütün balonlar görsel olarak çok güzel" diye konuştu.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali: Gökyüzünde renkli görüntüler

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Azerbaycan'dan gelen Aynur Seyitberli ise "İkinci kez Kapadokya'dayım. Burada festival olduğunu bilmiyorduk. Geldikten sonra öğrendik. Festivalde olduğum için çok mutluyum. Buradaki etkinlikler çok hoşumuza gitti. Balonlar çok güzel" dedi.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali: Gökyüzünde renkli görüntüler

 

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#Kapadokya#Festival#Balon

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