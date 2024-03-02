Kanser tedavisi gören kadınlar için sırma saçlar peruk olsun

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DÖKÜLEN saçlar en büyük travma kaynaklarından biri kanser tedavisi gören kadınlar için. Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği ve Pantene de bir işbirliği yaparak peruk bağışında bulunmaya başladı. Yıllardır devam eden kampanyada 1685 kişinin kanser tedavisi gören kadınlar için saçlarını bağışladığını belirten Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, yaşadığı deneyimi ve kendi tedavisini şu sözlerle anlattı:

PERUK DUYGUSAL KALKAN

“Ben çocukluğumdan itibaren uzun saçlıydım. Kestirmek istesem bile kestiremiyordum. Bir anda saçlarımı kaybettim ve o gün kendimi çırılçıplak hissettim. Peruk duygusal bir kalkan. Mesela çocuğunu, anneni, kardeşini korumak istiyorsun. Çünkü annem beni görünce benden daha çok ağlıyordu. Bir gün Yargı dizisinin de senaristi olan Sema Ergenekon’la tanıştık ve ağlayarak dertleştik. Şimdi o da derneğimizin çok önemli bir destekçisi ve üyesi. Tabii medikal peruk takmamız gerekiyor. Ancak çok pahalı. Sonra dernek olarak Pantene ile görüştük ve sihirli bir davet geldi. Kampanyamız başladı. Bağışçılarımız 1685 kadını değil onların ailelerini de korudular. Tercihen kemoterapiye başlamadan önce gidip kestirmeyi öneriyoruz. Elinize döküldüğü anda saçlar çok travmatik bir duygu yaratıyor. Öncesinde saçları kestirip peruğu hazır hale getiriyoruz.”

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SAÇSIZ OLMAK İSTEMEDİM

Meme kanseri atlatan, Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon da yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: “Bir gün yolda yürürken bir kadın bana ‘Yazık, çok genç’ dedi. Ben de dönüp “Ölmüyorum” dedim. Belki çok sert, hızlı ve kısa bir ömrüm olabilirdi. Kanser bana bir tokat attı ve ‘Dur, kendine gel’ dedi. Bu aslında bir hediye, uyarı atışı gibiydi. 10 yıl önce Altın Kelebek’te saçlarım dökülmeye başlamıştı ve saçlarımı kazıttırıp normal saçtan peruk yaptırdım çünkü ödül törenine çıkacaktım. Saçsız çıkmak istemedim. Ama Allah bana tekrar gidip kendi saçımla aynı ödülü almayı nasip etti.”