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Kanser hastasının 142 bin dolarını alan dolandırıcılar yakalandı

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#ANKARA#Dolandırıcılık#Adana
Kanser hastasının 142 bin dolarını alan dolandırıcılar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 11:25

Ankara'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı S.İ. (68) isimli kanser hastası kadının 142 bin 500 dolarını alıp dolandıran Serhat E. (19) ile İbrahim Halil A. (18), otoyoldaki takiple yakalandı. Otomobilin kaputunda ele geçirilen para sahibine teslim edildi, şüpheliler ise tutuklandı.

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Çankaya ilçesinde yalnız yaşayan kanser hastası S.İ.'yi cep telefonuyla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak" dedi. S.İ., eve gelen kişilere ailesinden miras kalan 142 bin 500 doları verdi. Bir süre sonra kendisini arayan numarayı arayıp ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan S.İ., polise gidip şikayetçi oldu.

PARALARI KAPUTA SAKLAMIŞLAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Serhat E. ile İbrahim Halil A. olduklarını ve kente doğru geldiklerini tespit etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önlem alan ekipler, şüphelilerin otomobilini takibe başladı.

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Ekipler, etrafını polis otolarıyla sardığı otomobili uygulama noktasında durdurup, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobildeki aramada S.İ.'nin 142 bin 500 doları da kaputun içine gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat E. ile İbrahim Halil A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Para ise sahibi S.İ.'ye teslim edildi.

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#ANKARA#Dolandırıcılık#Adana

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