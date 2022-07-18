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Aydın'da kanser hastası, evine giren hırsızdan para isteyince hırsız kaçıp gitti

#Aydın#EFELER#Polis
Aydında kanser hastası, evine giren hırsızdan para isteyince hırsız kaçıp gitti

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı kanser hastası bir şahsın evine giren hırsız, yatak odasında karşılaştığı ev sahibi ile ilginç bir diyalog yaşadı. Evde çalınacak bir şey bulamayan hırsız kanser hastası ev sahibi “Çalınacak bir şeyim yok, varsa sen bana yardım et” deyince hırsız eve girdiği balkondan kaçıp gitti.

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İlginç olay Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 5 yıldır kanser tedavisi gören ve bu süreçte elde avuçta ne varsa satan Ahmet-Şükran Özkan çifti, sabaha karşı evin yatak odasından gelen gürültü ile uyandı.

Eve hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri çalınacak bir şeyleri olmayınca hırsızın kendilerine zarar vermesinden endişe edip ışıkları yakarak “Evde çalınacak hiçbir şeyimiz yok. Varsa siz bize yardımcı olun” diye seslendiler. Tedavi sürecinde olduğu için oldukça bitkin vaziyetteki ev sahibi ile karşılan hırsız daha sonra girdiği penceren kaçıp gitti.

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Evde yaşanan gürültü üzerine komşuların ihbarı ile binaya gelen polis ekipleri hırsızın parmak izini tespit etti.

Aydında kanser hastası, evine giren hırsızdan para isteyince hırsız kaçıp gitti

“AÇSAN DOYURALIM DEDİK”

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan kanser hastası Ahmet Özkan ve eşi Şükran Özkan, “Eşim rahatsız olduğu için dinleniyordu. Ben de mutfakta çalışıyordum. Bir anda yatak odasından sesler gelmeye başladı. Korktuğum için önce sanki gürültüyü kedimiz çıkarıyormuş gibi davranıp eşimi uyandırdım. Hırsızın bize zarar vermesinden endişe edip elimize oklava ve bıçak aldık.

Yatak odasında eşyaları karıştırırken kapıyı açtık. Kendisine ekonomik durumumuzun çok kötü olduğunu ve dün gittiği gündelik olan 200 TL’nin dışında çalınacak hiçbir şeyimizin olmadığını söyleyip aç ise doyurabileceğimizi aksi halde kendisinin bize yardım etmesini söyledik. Ne yapacağını bilmeyen 30 yaşlarındaki hırsız elimizdeki bıçağı da görünce geldiği penceren atlayıp gitti” diyerek yaşadıklarıilginç olayı anlattı.
Aydında kanser hastası, evine giren hırsızdan para isteyince hırsız kaçıp gitti

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#Aydın#EFELER#Polis

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