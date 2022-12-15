Kanser aşısı umut verdi

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Açıklamada, kanser aşısının, her hastanın ilgili tümörlerinden alınan mRNA genetik materyali kullanılarak oluşturulduğu belirtildi. Yani potansiyel kanser aşısı, hastanın DNA’sındaki mutasyonu tanıyıp özel olarak ona yanıt veriyor. Kişiselleştirilmiş kanser aşısının ise hastalığın nüksetme ve ölüm riskini yüzde 44 azalttığı bildirildi. Çalışmaya Melanom’un 3’üncü ve 4’üncü evresinde olan 157 kişinin katıldığı açıklandı. Moderna’nın Başkanı Dr. Stephen Hoge, kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının üretiminin yaklaşık 6 ay sürdüğünü belirterek, bazı hastaların 9 doz aşı olduğunu kaydetti. Hoge, hastaların en az bir yıl daha izleneceğini belirterek, kanser aşısının bağışıklık tepkisinin ne kadar uzun sürdüğünün takip edileceğini sözlerine ekledi.