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Kanser aşısı umut verdi

Güncelleme Tarihi:

#Kanser Aşısı#Moderna#Melanom
Kanser aşısı umut verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Pandemi döneminde COVID-19’a karşı başarılı aşı çalışmasıyla gündeme gelen ABD’li biyoteknoloji firması Moderna, kansere karşı da umut vaat ediyor. Moderna, ilaç firması Merck ile geliştirdiği kanser aşısının sonuçlarını paylaştı. COVID-19 aşılarında kullanılan “Mesajcı RNA” (mRNA) teknolojisine dayanan deneysel bir kanser aşısının, bir tür cilt kanseri olan ‘melanom’a karşı işe yaradığı tespit edildi.

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Açıklamada, kanser aşısının, her hastanın ilgili tümörlerinden alınan mRNA genetik materyali kullanılarak oluşturulduğu belirtildi. Yani potansiyel kanser aşısı, hastanın DNA’sındaki mutasyonu tanıyıp özel olarak ona yanıt veriyor. Kişiselleştirilmiş kanser aşısının ise hastalığın nüksetme ve ölüm riskini yüzde 44 azalttığı bildirildi. Çalışmaya Melanom’un 3’üncü ve 4’üncü evresinde olan 157 kişinin katıldığı açıklandı. Moderna’nın Başkanı Dr. Stephen Hoge, kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının üretiminin yaklaşık 6 ay sürdüğünü belirterek, bazı hastaların 9 doz aşı olduğunu kaydetti. Hoge, hastaların en az bir yıl daha izleneceğini belirterek, kanser aşısının bağışıklık tepkisinin ne kadar uzun sürdüğünün takip edileceğini sözlerine ekledi.

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#Kanser Aşısı#Moderna#Melanom

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