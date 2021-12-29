Kanlı geceyi anlattılar... Sırtından bıçaklanmış

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Oğuzhan Kartal o geceyi şöyle anlattı: “Ölen kişi ve arkadaşları olaydan önce bizi kovaladılar. Biz de bıçak satın aldık. Eve giderken yine o kişilerle karşılaştık. Muhammet Enes üzerilerine koştu ve ölen kişiyi sırtından bıçakladı.

Ölen kişi kaçmaya çalışırken araba çarptı. Muhammet Enes yere düşen kişiye bıçak saplamaya devam etti. Engel olmaya çalışınca beni de onlardan biri sanıp saldırdı. Bıçakladığı kişinin öldüğünü sosyal medyadan duyunca polise teslim olmak istedim. Muhammet Enes kabul etmedi ama ben ikna ettim.”