Kanlı eylemlerin fetvacısı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yakalandığını duyurduğu DEAŞ’ın en önemli isimlerinden Abu Zeyd (Üstad Zeyd) kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi’nde ‘anayasayı ihlal’ suçundan tutuklandı. Sumaidai, Marmara Cezaevi’ne konuldu.

PERUK VE GÖZLÜK TAKMIŞ

MİT ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce, DEAŞ’ın sözde adalet bakanı olan ve örgütün yeni lideri olarak gösterilen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de olduğunu belirledi. Polis ekipleri İstanbul’da iğneyle kuyu kazar gibi Sumaidai’yi aradı ve izini Sarıyer’de buldu. Sumaidai sakalını kesmiş, peruk ve gözlük takarak kılık değiştirmişti. Ayazağa’da yabancı uyruklu bir kişiye ait dairede kalıyordu. Polis ekipleri büyük bir gizlilik içinde eve operasyon düzenleyerek Sumaidai’yi gözaltına aldı. Evi didik didik aranan Sumaidai’den örgütle ilgili dijital belgeler de ele geçirildi.

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BAĞDADİ’NİN AKIL HOCASI

MİT ve emniyet birimlerince sorgulanan Sumaidai’nin, Irak’ın önemli aşiretlerinden birinin lideri de olduğu ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin elde ettiği bilgiye göre, Sumaidai terör örgütü DEAŞ’ın kuruluşundan beri örgütün içerisinde yer aldı. 2019’da ABD’nin operasyonuyla öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi ve üst düzey isimlere dini dersler verdi. Örgüt içinde önce sözde kadı yapıldı, daha sonra kadıları eğitti. Ardından DEAŞ’ın sözde adalet bakanı oldu.Terör örgütünün kanlı eylemlerindeki fetvaları veren Sumaidai, DEAŞ’ın ideolojisinin şekillenmesine de etki eden isimlerden biriydi.

YENİ LİDER Mİ?

Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından yerine Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi geçti. Ebu Hasan Haşimi El Kureyşi kod adını kullanan Selbi, 3 Şubat 2022’de ABD tarafından öldürüldü. DEAŞ, 10 Mart 2022’de Selbi’nin yerine geçen kişinin Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi olduğunu duyurdu. Terör örgütünün sözcüsü Ebu Ömer El-Muhacir tarafından açıklanan ismin, Selbi’nin kullandığı gibi kod isim ya da DEAŞ içerisinde verilmiş yeni bir isim olduğu belirtiliyor. BM Güvenlik Konseyi’ndeki raporlarda, terör örgütünün Kureyşi olarak tanıttığı yeni liderinin Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai olabileceği belirtiliyor.