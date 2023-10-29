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Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi

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#İstanbul#Kanlı Ay#Taksim
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 03:17

İstanbul'da kanlı Ay tutulması, Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi’nden ilgi ile izlendi.

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Kanlı Ay tutulması, dünyanın farklı ülkelerinde görülürken, Türkiye'de de ilgi ile izlendi. Ay, Dünya’nın gölgesinden geçerken, güneş ışığının Ay yüzeyini aydınlatmasını engellediğinde gerçekleşen ve ‘Kanlı Ay’ tutulması olarak bilinen Ay tutulması İstanbul’da da gözlendi. Ay tutulması Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi’nden görüntülendi. Yaşanan tutulmada Ay’ın yüzde 12’si Dünya’nın gölgesinde kalarak kararırken tutulma maksimum evresine saat 23.15’de ulaşarak tekrar aydınlanmaya başladı. Saat 21.00'de başlayan kanlı Ay tutulması, saat 01.26'da sona erdi.

Ay tutulması olduğunu Taksim’de öğrenen Sarmad Iqbal, ‘‘Şu an Taksim’e geldim, burada ay tutulması olduğunu öğrendim. Ama bana biraz sürpriz oldu çünkü benim annem Hintli. Hindistan’da çok garip inançlar var bu konuda. Yani insanlar ne diyor, eğer ay tutulması olursa orada bela geliyor aslında. Mesela ben göreceğim, bana bela gelecek, o yüzden biraz korktum’’ dedi.

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#İstanbul#Kanlı Ay#Taksim

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