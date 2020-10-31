Kandilli: Çürük binalara girmeyin

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem sonrası Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Özener, “Saat 14.51’de Ege Denizi’nde Seferihisar Doğanbey açıklarında deprem meydana geldi. Bizim tespitlerimize göre moment büyüklüğü 6.9 büyüklüğünde. Büyüklük rakamları değişebiliyor. Aralarında 01, 02 büyüklük farkı olabiliyor. Dolayısıyla depremin büyüklüğü 7 civarında. Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre olan sığ bir depremden söz ediyoruz. Kırılan 30-40 kilometre civarında bir fay. Normal bir faylanma depremi. Bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Egede, anakarada, denizde deprem olduğu zaman oldukça etkili oluyor” dedi.

TSUNAMİ UYARISI

Depremden 9 dakika sonra tsunami uyarısında bulunduklarını söyleyen Prof. Dr. Özener, şöyle konuştu: “Tsunami meydana geldi. Kandilli Rasathanesi aynı zamanda bölgesel deprem ve tsunami izleme değerlendirme merkezi. Buradaki arkadaşlarımız deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve AFAD’a tsunami uyarı mesajını gönderdi. Ölçülen dalga boyu ise yaklaşık 50-60 santim civarında. Vatandaşlara uyarıda bulunuyoruz, kıyı bölgelerindeyseniz, denizde bir deprem meydana geldiyse mümkün olduğunca en hızlı sürede kıyıdan uzaklaşmakta ve yüksek yerlere çıkmakta fayda var.”

‘DİKKATLİ OLUN’

Artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Özener vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Artçıların süreceği çok açık. Dolayısıyla artçılara hazırlıklı olmalıyız. Çürük binalara girmemeli, yetkililerin açıklamalarını takip etmeliyiz. Panik olarak algılanmasın ama 2017 Bodrum Kos depreminden sonra 10 bin civarında artçı sarsıntı oldu” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da, “Artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz” dedi.

VATANDAŞLAR DIŞARIDA BEKLİYOR





Deprem sonrası sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürdü. Uzun süre evlerine giremeyen vatandaşlar telefonlara sarılıp sevdiklerine ulaşmaya çalıştı.

Uzmanlar, artçı depremlerin olabileceğini belirterek, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıyor. Özellikle orta hasar görmüş binalara dikkat etmek gerektiğini söyleyen uzmanlar, orta hasar almış binaların artçılarla yeni yıkımlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da, İzmir’deki depremin ardından bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu. AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir’in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi” denildi.